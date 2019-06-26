2019/06/26 | 20:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مقارنة الوضع الاقتصادي في زمن حكومة عبد المهدي عن الحكومة السابقة) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: VNdsqp-097g
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مقارنة الوضع الاقتصادي في زمن حكومة عبد المهدي عن الحكومة السابقة) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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