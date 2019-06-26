وزير الداخلية المصري يعقد لقاءات مهمة مع مسئولين دوليين

2019/06/26 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

إستقبل السيد/ محمود توفيق وزير الداخلية السيد/ زو جانلو نائب وزير الأمن العام بجمهورية الصين الشعبية الذى يزور البلاد حالياً على رأس وفد رفيع المستوى من معاونيه .

وقد أعرب المسئول الصينى فى بداية اللقاء عن سعادته البالغة بزيارة القاهرة والتى تأتى فى إطار العلاقات المتميزة التى تربط بين الجانبين ، مشيداً بالحالة الأمنية المستقرة التى تشهدها البلاد حالياً بفضل الجهود الأمنية المتواصلة لأجهزة الشرطة المصرية ، كما تم خلال اللقاء إستعراض عدد من الموضوعات الأمنية ذات الإهتمـام المشتـرك حيث أكد المسئول الصينى على إستعداد وزارة الأمن العام ببلاده لتطوير مستويات التنسيق والتعاون مع أجهزة الأمن المصرية ، وتفعيل قنوات تبادل المعلومات ذات الصلة بمجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية فضلاً عن الإستفادة من الخبرات الأمنية المتميزة لوزارة الداخلية المصرية فى تلك المجالات وفيما يخص التعامل مع الأيديولوجيات المتطرفة .

ومن جانبه رحب السيد/ محمود توفيق وزير الداخلية بزيارة المسئول الصينى ومرافقيه للقاهرة مشيراً إلى عمق علاقات الصداقة والمودة التى تربط حكومتى وشعبى البلدين والتى إنعكست بصورة جلية على مجالات التعاون الثنائى فى شتى المجالات ، مؤكداً على توجيهات القيادة السياسية بضرورة الإنفتاح والتعاون الكامل بين الجانبين خاصة فى المجالات الأمنية ، كما أشاد سيادته بمستوى علاقات التعاون مع وزارة الأمن العام الصينية مؤكداً حرصه على الإرتقاء بها إلى آفاق أوسع لاسيما فى مجال تبادل المعلومات والخبرات ، تأكيداً لحرص وزارة الداخلية المصرية على تطوير منظومة الأداء الأمنى والإستفادة من الخبرات الأمنية بالدول الصديقة .

كما إستقبل السيد/ محمود توفيق وزير الداخلية السيد/ ديميتريس أفراموبولوس ـــ مفوض الهجرة والشئون الداخلية والمواطنة بالإتحاد الأوروبى ـــ الذى يقوم بزيارة رسمية للبلاد على رأس وفد من معاونيه .

وقد إستعرض السيد وزير الداخلية خلال اللقاء إستراتيجية الوزارة الإستباقية فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة ونجاحها فى القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية خلال الفترة الأخيرة نتيجة الضربات الأمنية المركزة التى إستهدفت القائمين على هذا النشاط بالمحافظات الحدودية كما أكد سيادته على تطلع الوزارة لتطوير أوجه التعاون مع أجهزة الإتحاد الأوروبى وفتح قنوات إتصال لتبادل المعلومات الأمنية موضحاً أن هذا التعاون سيمثل نقلة نوعية فى أنشطة وآليات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية .

ومن جانبه إستعرض المسئول الأوروبى أوجه التعاون بين الوزارة والأجهزة المعنية بالأمن ومكافحة الهجرة غير الشرعية فى الإتحاد الأوروبى ، وأعرب عن تطلعه لرفع مستوى التنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المصرية ، مشيراً إلى أهمية تنسيق الجهود الإقليمية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وبخاصة فى ضوء إستمرار تدفق أعداد من المهاجرين الوافدين من بعض الدول بالمنطقة إلى السواحل الأوروبية ، وما يمثله ذلك من خطورة بالغة بسبب إحتمالية إندساس عناصر متطرفة بين هؤلاء المهاجرين كما أكد على وجود إرتباط وثيق بين الأنشطة الإرهابية والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والتى تعتبر من أخطر التحديات المعاصرة على المستوى الدولي .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية المصري يعقد لقاءات مهمة مع مسئولين دوليين) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية المصري يعقد لقاءات مهمة مع مسئولين دوليين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).