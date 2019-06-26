“بالفيديو” حرائق المشراق تستنفر نينوى.. و”بارود” الكبريت يحاصر أجواء الموصل.. كيف أوقدت النيران وماذا كلف أطفاؤها..؟

2019/06/26 | 20:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص: يس عراق لم يكن الحريق الذي وقع ، الاربعاء، قرب معامل المشراق للكبريت في محافظة نينوى يستدعي الاستنفار والتهويل ، حيث النيران اندلعت داخل اعشاب وحشائش قريبة من مخلفات الكبريت وتم السيطرة عليها بمشاركة 11 فرقة من الدفاع المدني.نيران تلتهم اعشاب وحشائش قرب معامل الكبريت ولكن بعد سرعان توالت الانباء على تمدد النيران […]

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