روسيا تبدي استعدادها للاستثمار السكني في سورية

2019/06/26 | 20:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أبدى ممثلون لشركات روسية استعدادهم للتعاون والشراكة في عدد من المشاريع المتعلقة بالإسكان والطرقات والجسور في سوريا.وذكرت صفحة وزارة الأشغال العامة والإسكان أن التعاون يشمل عدداً من التخصصات لا سيما في مجال قوالب الكوفراج للأبنية السكنية والصناعية والطرقات والجسور وتصنيع المعدات الصناعية والآليات الثقيلة.وأوضحت الوزارة أن اجتماعا ضم ممثلي تلك الشركات […]

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