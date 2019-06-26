المالية النيابية تكشف أعداد موظفي كردستان والفضائيين منهم

2019/06/26 | 20:44

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بغداد :سومر نيوز

كشفت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، عن قوائم أعداد قوات البيشمركة وموظفي إقليم كردستان، فيما بينت ...

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