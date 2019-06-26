برهان القاسمي - من مأساة -اسخيليوس- الى محاورات - لوقيانوس - المفرد والجمع في الحرية والمساواة أو ارغام الظروف المتحجرة على الرقص.

2019/06/26 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #برهان_القاسمي في قلب وتفكيك للمبتدا والخبر والذات والموضوع والموضوع والمحمول يعيد حمة الهمامي من جديد ونقول من جديد ذلك إن المواضيع المطروقة في الاصدار الأخير كان كان قد تعرض لها المؤلف منذ بواكير اصداراته الاولى وخاصة منها " ضد الظلامية في الرد على الاتجاه الاسلامي الصادر سنة 1989وكتاب "في الائيكية " ...فعلى امتداد 234 صفحة في مؤلفه الاخير " المفرد والجمع في الحرية والمساواة " صياغة العلاقة بين الطوابع الان......

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