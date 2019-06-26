سعيد مضيه - فضيحة تلفيق وقائع لتجريم الرئيس البرازيلي لولا بالفساد

2019/06/26 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_مضيه تشير الأدلة التي تم الكشف عنها مؤخرا في فضيحة الفساد البرازيلية المعروفة بقضية حملت اسم ”غسيل السيارات” أن هناك دوافع سياسية وراء العديد من التحقيقات ومطالعة القضاء بالقضية .جرى تسخير القضاء بشقيه الادعاء العام والمحاكمة لتمرير مؤامرة سياسية ، أبعدت حزب العمال البرازيلي عن الحكم وقدمته لليمين الفاشي برئاسة بولسونارو في الانتخابات الرئاسية في العام الماضي ،2018.المؤامرة شارك فيها برازيليون وغير ب......

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