حسين محمود التلاوي - جورجي بليخانوف: الاشتراكية والأممية (مقال مترجم)

2019/06/26 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسين_محمود_التلاوي "في هذه السطور، يجيب المُنظِّر الماركسي "جورجي بليخانوف" في عبارات بسيطة عن مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالاشتراكية والأممية.والترجمة عن النسخة الإنجليزية من موقع الأرشيف الماركسي Marxists’ Internet Archive، وهي مترجمة عن دورية ’الاشتراكي الديمقراطي‘، المجلد 9، العدد 10، 15 أكتوبر 1905، ص.607.وتكمن أهمية النص المترجم في توضيحه للعلاقة بين الأممية والاشتراكية انطلاقًا من نقاط محددة في أسلوب بسيط ......

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