2019/06/26 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تعلن وفاة احد منتسبي الدفاع المدني واصابة 3 اخرين خلال اطفاء حريق المشراق وتؤكد استنفار الجهود هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/26 | 20:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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