2019/06/26 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عشــــــرات العراقييــــــــــن المحتجزين بالمعتقلات التركية يستنجدون لإطلاق سراحهم

عدد المشاهدات

1

تاريخ النشر

26/06/2019 09:25 PM

اعلنتْ ممثلة مؤسسة لوتكه (القمة) لشؤون النازحين واللاجئين كرده يشار، ان نحو 150 لاجئا عراقيا محتجزون في المعتقلات التركية يطالبون المساعدة واطلاق سراحهم والعودة الى الاراضي العراقية، مستدركة ان القنصلية العراقية في تركيا وبسبب الضغوطات الكبيرة التي تواجهها لم تفعل شيئا ملموسا تجاههم.



وجاء في بيان للمؤسسة، ان من بين اللاجئين المحتجزين اشخاصا من محافظة السليمانية واربيل ورانية ومعظم المدن العراقية الاخرى.



وبهذا الصدد اعلن رئيس مؤسسة لوتكه آري جلال، ان عودة ممثلة المؤسسة الى العراق وانشغال المؤسسة بمناسبة اليوم العالمي للاجئين عرض اعمال المؤسسة في تركيا الى ضغوطات كبيرة من قبل اللاجئين، مستدركا انه خلال الايام القليلة المقبلة ومع عودة ممثلة المؤسسة الى تركيا ستفعل كل جهودها لحل مشكلة المحتجزين، اما باطلاق سراحهم او اعادتهم الى العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشــــــرات العراقييــــــــــن المحتجزين بالمعتقلات التركية يستنجدون لإطلاق سراحهم) نشر أولاً على موقع (المشرق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عشــــــرات العراقييــــــــــن المحتجزين بالمعتقلات التركية يستنجدون لإطلاق سراحهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المشرق).