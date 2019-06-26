2019/06/26 | 21:28

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صادقــــــون : سنعطي (عبــــد المهـــدي) شهـــراً أو شهرين لحسم الدرجات الخاصة

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تاريخ النشر

26/06/2019 09:23 PM

بغداد – متابعة المشرق:بينَ النائب عن كتلة صادقون، نعيم العبودي، ان رئيس الوزراء سيحصل على شهر او شهرين لغرض انهاء ملف الدرجات والهيئات الخاصة.وقال العبودي ان “الصادقون ستصوت على مرشحي رئيس الوزراء وستساعده لاكمال الكابينة، حيث ان اليوم الخميس سيشهد اكتمال الكابينة الوزارية”.



واضاف ان “عشرة أيام هي لتحريك الجمود الذي اوقف اكمال الكابينة”.



وشدد على ضرورة “توزيع المدراء العامين والدرجات الخاصة وفق التكنوقراط والمهنية”، مبيناً ان “المدراء العامين الذين صوت عليهم لم يأتوا باتفاق الكتل”.



واوضح انه “لا يوجد اي اتفاق او اجتماع حول تقاسم الدرجات الخاصة او المدراء العامين”، مستبعدا ان يكون رئيس الوزراء قادرا على اكمال الدرجات الخاصة قبل 30 حزيران”.



وبين ان “رئيس الوزراء سيحصل على شهر او شهرين لحسم الدرجات والهيئات الخاصة، حيث ان الدرجات الخاصة ستحسم وفق الكفاءة وليس التقاسم الحزبي”.

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