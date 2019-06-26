اتفاقية الجزائر والأسرار الكاملة لانهيار الحركة الكردية المسلحة في آذار 1975 لماذا كان الروس غاضبين جداً من الاتفاقية بين العراق وإيران؟

2019/06/26 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأليف / شامل عبدالقادرالاهداءإلى أرواح جميع العراقيين الذين سفحت دماؤهم فوق ربايا كردستان دفاعا عن حقوق الشعب الكردي.المؤلف

مستر وير قالَ ان السؤال الحقيقي الان هو ماذا سيفعل العراق؟ وهل ستبعد الحكومة العراقية نفسها من الروس؟ وكيف سيستخدمون مواردهم في الطاقة؟ والكويت من جانبها لن تكون سعيدة بهذه التطورات الأخيرة.



مستر دي كوميتز وافق بأن الكويتيين غير سعيدين كليا واضاف أن الاتفاقية سيكون لها تأثيرها على دولة الامارات في الخليج التحتي وتساءل: كيف سيتعايش العراقيون والايرانيون الآن في الخليج؟.



مستر وير قال ان لدى الكويت الكثير الذي تخشاه ويذهب فهمنا الى ان العراق لن يتوقف عن مطالبة بوصل اكبر الى السواحل بالخليج وبصفة خاصة الجزر الواقعة على راس الخليج وكل القضايا بالاتجاه اكثر جنوبا ثانوية وفي كل الأحوال لن يوافق الشاه بكل تأكيد على امتداد النفوذ العراقي الى الخليج التحتي.



مستر دي موكينز قال ان النفوذ الرئيس على الامارات من السعودية.



مستر وير وافقه الرأي وقال ان الأمير فهد في آخر زيارة له هنا قال انه انبهر نوعا بصدام حسين والشاه في مؤتمر الجزائر وقال فهد انه يخطط للذهاب الى بغداد في الأول من أبريل وقال مستر وير ان لديه انطباعه أن الأمير فهد قد تحدث عن تدخله في الخلاف الحدودي بين العراق والكويت، وينوي الأمير فهد ايضا الذهاب الى طهران وبالتالي فمن الممكن للكويت ان تستفيد من الاتفاق بين العراق وايران لانه لا السعودية ولا ايران يمكن ان تتركا الكويت تعاني ومن الممكن ان تضع السعودية ضغوطا على الكويت لتعطي طريقا نحو الجزر ونحن لا نظن أن المحتمل ان يقوم العراقيون بهجوم حدودي على الكويت.



مستردي كومينز قال ان السفير الفرنسي في بغداد متأكد ان الروس غاضبين جداً من الاتفاقية بين العراق وايران وقد أعلن السفير السوفياتي في بغداد علنا عن عدم سعادته وقد ارسل السفير الفرنسي في موسكو كذلك نفس الانطباع حول الاتفاقية هناك ومن المثير للاهتمام ان نضع في الاعتبار ان الاتفاقية قد رأت النور بتأثير من الرئيس بومدين.



مستر وير قال ان المصريين ايضا قلقون نحو مسعى يبعدون فيه العراق ولكننا اتفقنا على انطباع عام بأن الشاه يريد تقليل النفوذ الروسي في العراق.



مستر دي كومينز قال ان دور صدام حسين محير وان سمعته كانت سيئة جداً ولكنها تغيرت الآن مستر وير وافق وقال ان الناس قد قالوا قبل اشهر قليلة ان صدام حسين هو صانع القرار في السياسة العراقية ولكن ذلك لا يبدو صحيحا الآن.



مستر دي موكينز قال ان صدام حسين وحين أتى لباريس في 1972 للقاء..



(كلمة ساقطة من عمليات تصوير الوثيقة..) غابان- دالماس من اجل مفاوضات حول CAF كان من الواضح ان العراقيين يريدون اتصالا مع الغرب وقد وجد الفرنسيون من جانبهم ان سياستهم في الشرق الاوسط محل تقدير من العراق فيما لا يلقى الأميركيون التقدير بسبب علاقتهم مع اسرائيل وعلى كل ففرنسا تملك الوضع الصحيح وقد بدأ العراقيون برنامجا للتعاون الاقتصادي مع الفرنسيين واني أراه من جانبي واعداً.مستر وير تساءل عن الأوضاع الداخلية في العراق مستر دي موكينز قال ان صدام حسين سيستفيد اذا وجدت المشكلة الكردية حلاً.



أما بالنسبة للرئيس البكر فهو مريض ولكنه لا يزال يحظى بدعم الجيش مستر ليوكاس تساءل عن أثر الاتفاقية على الرأي العام في العراق فالعراقيون يبدون كما لو أنهم ربحوا الحرب ضد الاكراد ولكن لماذا توقفوا وقدموا التنازلات للشاه.



مستر دي موكينز قال ان الاكراد لن يكونوا يوما مهزومين تماما اذا استمر الشاه في تزويدهم بالسلاح والقوات فشعر العراقيون بلا شك ان بوسعهم ان يفسحوا مجالا في شط العرب.



والمشكلة في اساسها بالضرورة مشكلة عدالة ولكنها الحرب الكردية هي التي فرضت اكبر المشاكل على العراق.



مستر وير لا يزال يرى ان التناقض يكمن في شعور العراقيين ان بوسعهم تقديم تنازلات في شط العرب ولا يملكون نفس الشيء مع الاكراد.



وثيقة رقم: 76 التاريخ: 25 نيسان 1975 من: ام.



اس.



وير، وزارة الخارجية، لندن.الى: جي.



ايه.



غراهام سفير جلالة الملكة، بغداد سري.الموضوع: اتفاقية الجزائرعزيزي جوني 1- كان علي ان اشكرك قبل هذه الرسالة على خطابك المثير للاهتمام بتاريخ 15 مارس عن الاتفاقية بين صدام حسين وشاه ايران وقد تحركت الاحداث منذ وقتذاك على نحو سريع وفي المراحل الأولى تساءلت أنا مثل اخرين كثيرين ما اذا كانت هذه الاتفاقية ستصمد ولكني ميال الأن للاعتقاد بأن هناك ارادة لجعلها تعمل ولا جدال ان لطرفيها مصلحة في نجاحها.



فايران بالطبع قلقة تجاه تسوية وصولها الى شط العرب وربما يأخذ الاجتماع بين خلعتبري والقيادة العراقية يوم 19 أبريل هذا الموضوع لمرحلة أعمق نحو تسوية تفصيلية (ونحن نعلم ان العراق وايران قد اشترتا احدث التقنيات البحرية للشط قبل نحو اسبوعين).



والعراقيون يستكملون في غضون ذلك احتلالهم للمناطق الكردية ويبدو هذا الأمر قد حقق على قدر مبلغ علمنا ومن دون قسوة وتضحيات.2- ومن هذه النقطة وما يليها: هل ستواصل الاتفاقية صمودها لكل من العراق وايران وبمجرد تسوية قضية الشط، سيكون هناك دافع مستمر للوصول الى تسوية الحدود الأرضية ويبدو الجانبان جادين في هذا الأمر وقد ظلت الادارة هنا مشغولة في مساعدتهما للحصول على نسخ من اطقم الخرائط الكاملة التي استخدمت عام 1914 لتعريف الحدود (وبتكلفة مالية لكل منهما قدرها 4000 جنيه استرليني).



نقاط المراقبة تم تأسيسها في مناطق الالتقاء مع الجزائريين.



بمعنى ما للعراقيين الآن الوضع الاقوى بعد ان انجزوا سلفا اهدافهم في الشمال فيما يكون على ايران تسعى للحصول على انجازاتها ولكن الشاه وبلا جدال يعتبر ان استعادته لقوات البيشمركة المدربة ضمانه في حالة تملص العراقيين او تراجعهم عن الاتفاق.3- التوجه السوفياتي اتسم بالحيرة منذ البداية، ففي اعقاب زيارة صدام حسين لموسكو سجل البيان المشترك (الرضا) ولكن من الواضح من تحليل روجرز بزن في خطابه بتاريخ 22 ابريل بأن الروس متخوفون من تداعيات الاتفاقية على نفوذهم في العراق من جانبي لست متأكدا بأن لدينا دليلاً كافياً بعد للاعتقاد بأن تراجع صدام او تغييره لوجهة (العبارة المستخدمة هنا فرنسية face volte وتعني التغيير في السياسة) انعكاس لرغبة لجهة الانفصال عن القبضة السوفياتية، مثلما يذهب تقدير المصريين والايرانيين فيما يبدو ام ترى ذلك التغيير نوبة حصيفة لتكتيك انتهازي.4- وماذا عن الاكراد؟ اذا كان لنا ان نحكم عبر منظومة الاحداث على نحو ما فسيحصلون على حصة منصفة من ميزانية التنمية وبذلك ربما تكون مصالحهم كشعب افضل من خلال عملهم عبر حل الحكومة العراقية بحكم ذاتي.



وربما يكون اولئك الذين يعانون الآن بصورة أكبر هم اللاجئون الذين تركوا في ايران او اعضاء الحزب الديمقراطي الكردي الذين ابعدوا الى اوروبا (لدينا طلب من الحزب الديمقراطي الكردي لمنحه اماكن جامعية لـ 551 طالباً و3500 لتلاميذ بالمرحلة الثانوية، ومن الوارد لا نتمكن من مساعدتهم بهذا القدر واتجرأ هنا بالقول ان علينا ان نمارس وباستمرار نحو ضغط انساني في هذا البلد الى يظهر الوضع تحسنا).5- من وجهة نظر بريطانية لا يمكن للتهدئة والاستقرار في الشمال ان يفشلا في ان يكونا لصالحنا ليس سياسيا فقط وانما ربما تجاريا بمرور الزمن يوم ان يفرج عن الموارد عن التنمية الاقتصادية وبقدر ما يعني امر التداعيات دول الخليج فمن الواضح ان علامة الاستفهام الكبرى تحلق فوق الكويت ونحن نناقش هذا الموضوع بصورة منفصلة في اطار رسالة ارشي لامب الممتازة والموضوعية بعنوان (الكويت وجيرانها) بتاريخ 26 فبراير اما بالاتجاه جنوبا فأنا مثلك أتحفظ بالحكم وقد عبر زائر ايراني هو د.



عباس اميري والذي قابلته امس بمعهد الدراسات الاستراتيجية ويشغل مدير معهدهم الجديد للدراسات السياسية والاقتصادية الدولية عبر عن ثقة متينة بأن صدام حسين رجل يفي بكلمته وأننا سنرى نهاية للتدخلات العراقية في جنوب الخليج وسلطنة عمان ومن جانبي وجدت أن من الصعب تصديق ان بعثيا ثوريا يمكن ان يغير مواقفه الى تلك الدرجة، ثم ماذا عن روابطه مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية؟ وأظن أن الشاه نفسه سيوطن نفسه على توجه, انتظر لترى, مع هذه المسألة..

توقيع ام.



اس.



وير

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