2019/06/26 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: atFG71rVFnM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ضمن مشاريع المنافع .. لوك اويل تجهز مستشفى المديّنة بمعدات طبية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ضمن مشاريع المنافع .. لوك اويل تجهز مستشفى المديّنة بمعدات طبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).