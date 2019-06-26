مستشار الرئيس الفلسطيني: الحشد الشعبي حارب داعش نيابة عن العالم (صور)

2019/06/26 | 21:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد مستشار الرئيس الفلسطيني نبيل شعث، الأربعاء، بدور القوات الأمنية والحشد الشعبي في محاربة الإرهاب، مؤكدا أن الحشد الشعبي حارب تنظيم "داعش" الإرهابي نيابة عن العالم.جاء ذلك أثناء زيارة شعث معرض الصور الخاص بتمجيد وتخليد شهداء و مقاتلي الحشد الشعبي في مبنى مجلس النواب العراقي برفقة عدد من اعضاء من مجلس النواب.وثمن مستشار ...

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