برهم صالح يؤكد لقناة امريكية : اي عمل ضد قوات التحالف في العراق ..يعد عملا ضد الدولة

2019/06/26 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الجمهورية برهم صالح ان ” على جميع الأطراف والجهات الفاعلة اقليميا ودوليا أن تعد أمن واستقرار العراق مهما وحيويا للجميع.”.وقال في مقابلة مع قناة /CNN/ الامريكية ان ” أولوياتنا هي إعادة الإعمار والاستقرار والمصالحة، ونريد المضي قدما لا العودة الى الوراء والمشهد الطبيعي يعود إلى العراق، وهناك تقدم ملموس، والعراقيون يستحقون افضل […]

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