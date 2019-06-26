الأمين العام لمجلس الوزراء: العراق يسعى الى تحسين علاقاته الدولية بما يحقق مصلحة شعبه

2019/06/26 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي سياسة الحكومة الحالية نحو الانفتاح على العالم و دول الجوار خاصة على أساس المصالح المشتركة.وذكر بيان لامانة مجلس الوزراء , ان الغزي استقبل اليوم الاربعاء السفير الاردني منتصر الزعبي ، لتفعيل العلاقات بين البلدين أهمها الاقتصادية والتجارية، وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين “.وثمن الغزي خلال اللقاء […]

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