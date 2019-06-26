2019/06/26 | 21:33

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وزير الداخلية اليمني يعلن الكميات المضبوطة من المخدرات منذ بداية العدوان

الاربعاء

26

حزيران

2019 :

09:15 pm

20

أكد وزير الداخلية اللواء عبدالكريم الحوثي أن الوزارة تعمل بوتيرة

عالية لمكافحة وضبط المخدرات وملاحقة المتاجرين بها والمهربين

والمروجين لها ..



مشيراً إلى أن المخدرات مشكلة عالمية وجريمة دولية

عابرة للحدود. وأوضح الوزير الحوثي في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة

المخدرات، أن رجال الأمن تمكنوا من تحقيق نجاحات كبيرة في هذا

الجانب. وأشار إلى أن الكميات المضبوطة من المخدرات منذُ بداية العدوان على

اليمن بلغت 73 طناً و130 كيلو من الحشيش المخدر وكميات كبيرة من

المخدرات الأخرى منها 235 كيلو هيروين و301 ألف و773 حبة مخدر، و 800

جرام من مادة الكريستال المخدر. ولفت إلى أن هذه الأرقام والضبطيات للمخدرات، غير مسبوقة في تاريخ

العملِ الأمني في اليمن وهي الأعلى بين دول المنطقة. وبين اللواء الحوثي أن وزارة الداخلية تقوم بهذا الدور كواجب وطني

ومسؤولية دينية ..



وقال "رجال الأمن يدركون قدسية هذا العمل؛ حيث لم

تعد قضية المخدرات قضية جنائية، بل جزء من الحرب التي يشنها العدوان

على بلادنا ".

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