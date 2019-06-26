2019/06/26 | 21:33

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مراسل آفاق : فرق الدفاع المدني تسيطر على حريق معمل كبريت المشراق (صور)

افاد مراسل افاق في محافظة نينوى ان فرق الاطفاء اعلنت السيطرة على

حريق معامل كبريت المشراق ولايوجد خطر على المعمل .

وقدم ممحافظ نينوى منصور المرعيد شكره وأعتزازه لرجال الدفاع المدني

والدوائر الخدمية والجيش والحشد الشعبي الذين قدموا المساندة .

الرحمة والمغفرة للشهيد الذي نال الشهادة وهو يشارك بعملية اطفاء

الحرائق .

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