الاستخبارات العسكرية: ضبط صواريخ كراد في مضافة لداعش بمدينة الموصل

2019/06/26 | 21:39

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ضبطت الاستخبارات العسكرية خلال مداهمتها مضافة صواريخ كراد في مدينة الموصل.

وذكر بيان لوزارة الدفاع اليوم انه "بعملية نوعية داهمت قوة من مديرية الاستخبارات العسكرية في خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب وفوج المهمات الثاني التابع للمديرية، مضافة في أحد المنازل المهجورة بقرية المجتلة بقضاء القيارة في مدينة الموصل".

وتابع البيان ان "القوة ضبطت داخل المضافة 3 صواريخ كراد، و4 قاذفات محمولة على الكتف {بازوكا}، و3 عبوات قمعية خارقة للدروع، بالإض

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