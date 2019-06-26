2019/06/26 | 21:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر ، الاربعاء، نشوب حريق كبير في الشركة العامة لكبريت المشراق جنوبي الموصل بمحافظة نينوى.

وقال المصدر اليوم، (26 حزيران 2019)، ان "حريقا كبيرا نشب في الشركة العامة لكبيرت المشراق في جنوب الموصل بمحافظة نينوى".

واضاف ان "مخلفات الكبريت المحترقة بدأت تولد انبعاثات سامة".

وتابع ان "احد منتسبي الدفاع المدني لقي حتفه بانقلاب عجلة اطفاء كانت في طريقها الى اخماد الحريق".

من جهته اوضح مصدر أمني، وصول الحرائق لمادة الفوم السام، فيما حذر من حصول كارثة بيئية نتيجة ذلك في المنطقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( حريق كبير في معمل كبريت المشراق بنينوى يخرج عن السيطرة) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( حريق كبير في معمل كبريت المشراق بنينوى يخرج عن السيطرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).