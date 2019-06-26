2019/06/26 | 21:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اعلام العدو يغطي مؤتمر المنامة ويجول بحرية في البحرين) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: I7uQDxMyBHc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اعلام العدو يغطي مؤتمر المنامة ويجول بحرية في البحرين) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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