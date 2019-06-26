الحامدي: عدم تخلي كتل المعارضة عن المناصب ضحك على الذقون

2019/06/26 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي، اليوم الأربعاء، أن الذهاب نحو خيار المعارضة “محاولة ضغط” للحصول على “المكاسب”، معتبرةً أن عدم تخلي كتل المعارضة عن المناصب هو “ضحك على الذقون”

وقالت الحامدي في تصريح اطلعت عليه “الاتجاه برس”، إن “الذهاب نحو خيار المعارضة محاولة ضغط تجاه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للحصول على المكاسب السياسية والمناصب”.

ولفتت إلى أنه “لا توجد معارضة حقيقية داخل مجلس النواب حتى الآن لعدم تخلي كتل المعارضة عن المناصب التي استحوذت عليها في الحكومة الحالية، فضلا عن مشاركتها في تشكيل الحكومة”.

وأضافت أن “عدم تخلي كتل المعارضة عن المناصب يعد ضحكا على الذقون ولا يمثل تقويم العمل الحكومي”، مبينة أن “جميع القوى السياسية وعلى وجه الخصوص قوى المعارضة لديها تمثيل سياسي على صعيد مدير عام أو رئيس هيئة أو وكيل في الحكومة الحالية”.

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