مفوضية حقوق الانسان في العراق تطالب باقرار قانون مناهضة التعذيب

2019/06/26 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت تلقي شكاوى بممارسته في البلاد..بغداد – الصباح الجديد: دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق امس الاربعاء، الى اقرار قانون مناهضة التعذيب، فيما طالبت بالعمل مع المنظمات الدولية لحظر ومنع هذه الظاهرة المنافـية لكـل القيـم والاعـراف وحقـوق الانسـان.وذكر بيان للمفوضية تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، انه “تمر علينا اليوم المناسبة العالمية لمناهضة ...

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