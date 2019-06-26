المحكمة الاتحادية تحسم 75 دعوى دستورية تلقتها منذ بداية العام الحالي

2019/06/26 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد: حسمت المحكمة الاتحادية العليا 75 دعوى دستورية منذ بداية العام الحالي، فيما اشارت إلى تزايد عدد جلساتها.وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه امس الاربعاء، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت منذ بداية العام الحالي ولغاية نهاية حزيران 24 جلسة، بمعدل جلسة واحدة اسبوعياً”.وأضاف ...

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