اكثر من 465 الف طالب يؤدون امتحانات المرحلة الاعدادية النهائية اليوم

2019/06/26 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد: اعلنت وزارة التربية امس الاربعاء، ان اكثر من 450 الف طالب بالمرحلة الاعدادية سيتوجهون اليوم الخميس لأداء امتحاناتهم النهائية، فيما دعت إلى الابتعاد عن جميع الحالات السلبية التي تسيء للعملية التربوية.وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه ان “هناك 465,409 طالب وطالبة سيؤدون امتحاناتهم النهائية للمرحلة ...

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