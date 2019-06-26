ظريف: تأمين الخليج لايمكن ان يتم بمعزل عن ايران

2019/06/26 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة علق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول أمن الخليج، قائلا إن الولايات المتحدة “مخطئة” إذا اعتقدت أنه يمكن تأمين الخليج بمعزل عن إيران.وقال ظريف ردا على سؤال صحفي حول تصريحات ترامب: “لولا الولايات المتحدة لسيطرت إيران على السعودية والشرق الأوسط”، إن إيران “لم ولن تفكر […]

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