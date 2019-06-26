مسؤول امريكي يؤكد مساعي دعم العراق في اعادة الاعمار

2019/06/26 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ اكد مساعد وزير الخارجية الامريكي لشؤون الشرق الاوسط دايفد شينكر والوفد المرافق له مساعي دعن العراق في اعادة اعماره.وذكر بيان لمكتب رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي انه جرى لقاء مع لشؤون الشرق الاوسط دايفد شينكر حيث تم مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين واستمرار دعم العراق دوليا لاعماره والاوضاع التي تشهدها المنطقة”.

واكد العبادي ان العراق الذي حقق ما اسماه العالم بالمعجزة من خلال انتصاره على عصابات داعش الارهابية يتطلع لاستمرار دعمه من المجتمع الدولي لاكمال المرحلة الثانية من الانتصار والمتمثلة بالاعمار

فيما اشاد شينكر بالدور الكبير لقيادة الدكتور العبادي خلال المرحلة الماضية والتطور الكبير الذي احدثه في مفاصيل عديدة من العراق .

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