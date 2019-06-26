كلكامش برس تكشف اسماء مرشحي كابينة التربية

2019/06/26 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ كشفت مصادر مطلعة اسماء المرشحين لتولي مهام كابينة وزارة التربية.وذكرت المصادر ان “المشروع العربي بقيادة خميس الخنجر قدم اسمين لمكتب رئيس الوزراء لاختيار احداهن لمنصب وزير التربية وهما البروفيسورة (وصال نجيب العزاوي) و(الدكتورة نغم حامد الفنجان)”.

وبينت ان “من المقرر ان يقدم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اسمي المرشحتين لمجلس النواب غداً الخميس لغرض التصويت”.

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