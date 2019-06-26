2019/06/26 | 21:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفادت الشرطة النمساوية، اليوم الأربعاء، بوقوع انفجار عنيف في العاصمة فيينا.
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وذكرت الشرطة في تقرير، ان "الانفجار حدث نتيجة تسرب غاز في أحد المنازل، حيث تعرض
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة النمساوية: انفجار عنيف يهز فيينا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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