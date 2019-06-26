الشرطة النمساوية: انفجار عنيف يهز فيينا

2019/06/26 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت الشرطة النمساوية، اليوم الأربعاء، بوقوع انفجار عنيف في العاصمة فيينا.

وذكرت الشرطة في تقرير، ان "الانفجار حدث نتيجة تسرب غاز في أحد المنازل، حيث تعرض

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