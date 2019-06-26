البزوني يصدر توجيهات لتلبية مطالب المتظاهرين في البصرة

2019/06/26 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس مجلس محافظة البصرة صباح حسن البزوني، اليوم الاربعاء، عن اصدار توجيهات لتلبية مطالب المتظاهرين خلال اجتماعه مع اللجان المختصة في المجلس.

وقال البزوني في

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