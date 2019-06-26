2019/06/26 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ رياضية

حقق فريق الشرطة، اليوم الاربعاء، الفوز على ضيفه فريق السماوة

بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جرى بينهما على ارضية ملعب الشعب الدولي

لحساب الجولة 33 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وسجل اهداف الفوز لفريق الشرطة اللاعبون مهند علي في الدقيقة

16 وسعد عبد الامير في الدقيقة 34 وعلاء عبد الزهرة من ركلة جزاء في الدقيقة 40، بينما

سجل الهدف الوحيد لفريق السماوة اللاعب أنس مالك في الدقيقة 93.

وبهذا الانتصار يرتفع رصيد فريق الشرطة الى 82 نقطة بصدارة

الدوري، بينما بقي رصيد فريق السماوة 27 نقطة في المركز 18 بجدول الترتيب.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة يتغلب على السماوة في دوري الكرة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة يتغلب على السماوة في دوري الكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).