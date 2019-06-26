2019/06/26 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن نادي الزوراء، ان نجم وسط ميدانه صفاء هادي، سيجري عملية جراحية في احدى مستشفيات بغداد، بعد قليل.ونشر النادي عبر موقعه الرسمي، أن “اللاعب صفاء هادي، يدخل الان الى غرفة العمليات لاجراء تداخل جراحي لرفع الزائدة الدودية”، حيث من المؤمل ان يكشف النادي في وقت لاحق، عن المدة التي سيغيب فيها هادي عن الملاعب.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نجم الزوراء صفاء هادي يجري عملية جراحية وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجم الزوراء صفاء هادي يجري عملية جراحية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجم الزوراء صفاء هادي يجري عملية جراحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).