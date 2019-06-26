الدفاع المدني تعلن السيطرة على حريق المشراق

2019/06/26 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى

أكدت مديرية الدفاع المدني بمحافظة نينوى، اليوم الأربعاء،

السيطرة على حريق المشراق، فيما حذرت من توسعه.

وقال مدير الدفاع المدني بنينوى، العقيد حسام خليل، في بيان

تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق”.

وأضاف خليل، أن “المديرية طلبت جهداً هندسياً من المحافظة

كإسناد لإخماد الحريق، دون تلقي أي استجابة حتى الان”، محذراً من “اتساع

الحريق بحال عدم وصول الاسناد من حفارات وشفلا”.

وكانت وزارة الصناعة والمعادن، قد أعلنت اليوم الأربعاء،

السيطرة على حريق المشراق، في محافظة نينوى.

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