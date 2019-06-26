مقتل شخصين واصابة اخر بجروح جراء نزاع عشائري في قضاء علي الغربي بميسان

2019/06/26 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي شخصين مصرعهما فيما اصيب اخر بجروح جراء نزاع عشائري في قضاء علي الغربي بمحافظة ميسان./انتهى

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