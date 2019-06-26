مستشار عبد المهدي: ندعو المواطنين للذهاب إلى الوزارات للإطلاع على تنفيذ البرنامج الحكومي

2019/06/26 | 21:53

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بغداد اليوم - بغداد

قال مستشار رئيس الوزراء، عبد الحسين الهنين، اليوم الأربعاء، أن حكومة عبد المهدي انتقلت بالدولة العراقية من التقييم بالانطباعات إلى التقييم بالأرقام، مبيناً أن الحكومة لم تستعجل بطرح تقريرها نصف السنوي لتنفيذ البرنامج الحكومي.

وقال عبد الحسين الهنين، خلال برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة "دجلة"، وتابعته (بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، كان قد قدم التزاما عند تشكيل الحكومة ببرنامج زمني، وهذا لم يحصل في السابق"، مبيناً أن "حكومة عبد المهدي انتقلت بالدولة العراقية، من التقييم بالانطباعات إلى التقييم بالأرقام".

وأضاف الهنين، أن "الحكومة وفي بداية عملها كان لديها 1065 مشروعاً، استهدف منها 488 مشروعاً، وقدرت ضغطها وقدرت إنجازها، وتعمل بالأرقام وليس بردات الفعل"، لافتاً الى أن "البرنامج الحكومي هو العقد الملزم بين ممثلي الشعب والحكومة".

وأشار مستشار عبد المهدي، إلى أنه "يمكن لأي عضو مجلس نواب أو حتى الصحفيين الاطلاع على أرقام الإنجاز الحكومي، وقد يساعد ذلك فريق العمل الموجود لتدقيق البيانات"، داعياً جميع المواطنين "للذهاب الى الوزارات ودوائر الدولة من أجل الاطلاع على البرنامج الحكومي المنفذ على أرض الواقع حتى الان".

وعن أداء المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، أكد عبد الحسين الهنين، أن "المجلس لا يمر أسبوع دون أن يقبض على متهم بالفساد".

ونشر مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، التقرير نصف السنوي الأول عن متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي ٢٠١٨ - ٢٠٢٢ لغاية ٣٠ نيسان ٢٠١٩.

بغداد اليوم - كردستان

كشف مصدر سياسي، اليوم الأربعاء، تفاصيل اجتماع الحزب الديمقراطي الكردستاني مع وفد الاتحاد الوطني، حول تشكيل حكومة الإقليم، وتسمية محافظ كركوك.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الاتحاد الوطني ابلغ نظيره ا

بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب عن تحالف الفتح، عدي عواد، الاربعاء، عن وجود لجنة برلمانية تعمل مع الحكومة من اجل ايجاد صيغة قانونية لتمديد عمل توزيع الدرجات الخاصة وانهاء ملف الوكالات.

وقال عواد في حديث خص به (بغداد اليوم)، انه "لغاية الان

بغداد اليوم _ بغداد

هددت لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية، اليوم الأربعاء، بـ"مساءلة" رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بسبب "عدم" تطبيقه القانون، تجاه إقليم كردستان.

وقال عضو اللجنة، برهان المعموري، في حديث لـ(بغداد اليو

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