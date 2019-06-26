رشيد غويلب - بعد شهرين من تراجع اليسار في الانتخابات الأوروبية / الشيوعي الفرنسي يدعو إلى جبهة يسارية موحدة

2019/06/26 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب بعد مرور قرابة شهر على انتخابات البرلمان الأوروبي التي شهدت تراجعا لليسار في عموم القارة، اذا ما استثنينا بلجيكا وقبرص، حيث حقق اليسار الجذري نتائج طيبة.وفي فرنسا مثلا تقدم حزب اليمين المتطرف جميع القوى السياسية، وحصل على اكثر من 24 في المائة.وكانت تلك رسالة تحذير واضحة لجميع قوى المجتمع الفرنسي الديمقراطية، وقوى اليسار السياسي والاجتماعي خصوصا.ولمواجهة هذا الواقع الصعب وجه المجلس الوطني......

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