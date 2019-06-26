2019/06/26 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القصاب : عدد من الاندية مهددون بعدم حصولهم على الرخصة المحلية بسبب عدم اكتمال الملفات وسيغلق النظام بعد ثلاثة ايام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/26 | 21:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القصاب : عدد من الاندية مهددون بعدم حصولهم على الرخصة المحلية بسبب عدم اكتمال الملفات وسيغلق النظام بعد ثلاثة ايام) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القصاب : عدد من الاندية مهددون بعدم حصولهم على الرخصة المحلية بسبب عدم اكتمال الملفات وسيغلق النظام بعد ثلاثة ايام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).