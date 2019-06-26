2019/06/26 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى/ خطوة برس تكمن خطورة الحريق الذي اندلع في محيط معمل كبريت المشراق بمحافظة نينوى، في أنه وصل الى مادة “الفوم” السامة، ما ينذر بكارثة قد تصيب المحافظة اذا لم تتم السيطرة على الموقف سريعا.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



حريق نينوى الخطير وكالة خطوة برس.

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