الصناعة تعلن عن السيطرة على حريق المشراق ووفاة رجل اطفاء واصابة ثلاثة آخرين

2019/06/26 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصناعة والمعادن ،اليوم الأربعاء، أن الحريق نشب في الحشائش والأدغال والأعشاب المجاورة لموقع الشركة العامة لكبريت المشراق في نينوى، وتمت السيطرة عليه.وقال الناطق الإعلامي للوزارة عبد الواحد علوان الشمري في بيان صحافي، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق دون حدوث أي أضرار مادية وبشرية".

واضاف "الاستجابة السريعة لفرق الدفاع المدني والجهود الكبيرة التي بذلوها وبتعاون العاملين في الشركة أسهمت في إخماد الحريق والسيطرة عليه".

يشار الى انه تم اعلان حالة النفير العام في محافظة نينوى بسبب حرائق كبريت المشراق.

واعلن نائب محافظ نينوى، سيروان روزبياني، الاربعاء، عن وصول فرق من الدفاع المدني من اربيل ودهوك الى مدينة الموصل بعد ازدياد مساحة الحرائق، ووصولها الى معمل كبريت المشراق.

وقال روزبياني، في تصريح صحافي أنه بعدما وصلت الحرائق الى معمل كبريت المشراق، طلبت من وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان إرسال الآليات الخاصة بإطفاء الحرائق وسيارات الاسعاف، وفعلا وصلت الينا فرق الدفاع المدني من أربيل ودهوك للسيطرة على هذا الحريق.

وأضاف، توفي أحد منتسبي الدفاع المدني في مدينة الموصل، بعدما اصيب بالهلع من هذا الحريق الكبير وفقد السيطرة على عجلته ولقي حتفه بعد ذلك، وأصيب 3 منتسبين في الدفاع المدني بجروح متفاوتة.

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