2019/06/26 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QSyNkjsJU38

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل يُمكن استحداث "وزارة للسعادة" في العراق؟.. مثنى جبار) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل يُمكن استحداث "وزارة للسعادة" في العراق؟.. مثنى جبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).