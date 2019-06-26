بيت إسرائيل

2019/06/26 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تزمجر أمريكا مثل كل مرة وتكشف عن أنيابها، وعيناها تتجه صوب هدف جديد.



فيتصور البعض

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