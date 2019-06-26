2019/06/26 | 22:00

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30 مليــــون مشاهـدة لفيلم جينيفر أنيستون في الأسبــــــوع الأول

عدد المشاهدات

4

تاريخ النشر

26/06/2019 09:55 PM

حصد فيلم الممثلة الأميركية جينيفر أنيستون، "جريمة قتل غامضة"، أكثر من 30 مليون مشاهدة من كافة أنحاء العالم، في الأسبوع الأول من انطلاقه، لتحقق بذلك شبكة نتفليكس أضخم افتتاحية لفيلم على منصة البث التدفقي.

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