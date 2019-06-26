2019/06/26 | 22:04

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حزب الله : الهجوم الأميركي على مواقعنا الالكترونية لم يحقق اهدافه وسنرد عليه قريباً

الاربعاء

26

حزيران

2019 :

09:53 pm

31

اعلنت استخبارات حزب الله في العراق اليوم الاربعاء، ان الهجوم

السيبراني الامريكي على مواقعها الالكترونية، لم يحقق الاهداف المرجوة

منه.وقالت استخبارات الحزب في بيان ان الهجوم فشل في تحقيق اهدافه، وسنرد

عليه قريباً وبشكل مضاعف".

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