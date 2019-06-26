مقتل واصابة شقيقين بقصف جوي تركي شمال أربيل

2019/06/26 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن مقتل شخص واصابة شقيقه في قصف شنته طائرات حربية تركية على احدى القرى التابعة لمنطقة برادوست شمال اربيل .

وقال المصدر في حديث لشفق نيوز، ان القصف وقع في الساعة الخامسة من عصر الاربعاء عندما قامت الطائرات الحربية التابعة للجيش التركي باختراق اجواء الاقليم وقصفت منطقة كوشين في ناحية برادوست، مبينا ان القصف طال سيارة مدنية تابعة لاحد سكان القرية، مما ادى لمقتله وجرح شقيقه الذي كان راكبا معه في السيارة.

واوضح القتيل يدعى (منصور نافع) وهو منتسب في الشرطة في قضاء جومان فيما يدعى الجريح (بشيو نافع).

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