2019/06/26 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القصاب:نادي نفط الجنوب اكمل (13) نقطة والحسين (9) نقاط والسماوة (5) نقاط والبحري (14) نقطة من اصل 18 نقطة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القصاب: نادي نفط الجنوب اكمل (13) نقطة و الحسين (9) نقاط و السماوة (5) نقاط و البحري(14) نقطة من اصل 18 نقطة) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القصاب: نادي نفط الجنوب اكمل (13) نقطة و الحسين (9) نقاط و السماوة (5) نقاط و البحري(14) نقطة من اصل 18 نقطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).