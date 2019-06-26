وزير الثقافة: أكملنا ملف إدراج بابل على لائحة التراث العالمي

2019/06/26 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني، اليوم الأربعاء، ان العراق يسعى الى مساعدة أشقائه العرب في دعم إدراج آثار بابل على لائحة اليونسكو للتراث العالمي، مشيراً الى ان الوزارة أكملت الملف الذي سيطرح على مجلس الدول الاعضاء في اليونسكو خلال مؤتمر باكو مطلع تموز المقبل.

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