أساءة أستعمال الأتصالات بأنواعها بنظر القانون

2019/06/26 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيمن فرج خيري بك لا يخفى على الجميع مدى أهمية الأتصالات السلكية و اللاسلكية والأنترنت في الحياة اليومية للفرد، ولأهميتها نرى من الضروري أن يكون الفرد ملم ببعض الفقرات القانونية المرتبطة بموضوع المقال، هنا نسرد لكم فقرة من المفروض أن يكون لدى كل من يستخدم هذه الفئات من الاتصالات بعض الدراية القانونية أو الثقافة …

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