2019/06/26 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PEI8Ojz_iCM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فلسطين المحتلة - الاضراب الشامل يعم قطاع غزة رفضا لمؤتمر البحرين) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فلسطين المحتلة - الاضراب الشامل يعم قطاع غزة رفضا لمؤتمر البحرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).