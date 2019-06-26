2019/06/26 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ خطوة برس أعلنت شرطة نفط الجنوب، اليوم الأربعاء، العثور على خرق عبارة عن صمام تسريب في أحد أنابيب النفط بمحافظة البصرة.وقالت في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “معلومات وردت عن وجود خرق في أحد أنابيب النفط شمالي البصرة”، مبينة أن “المعلومات أشارت إلى وجود صمام مربوط على الخط الناقل لمنتوج النفط

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على خرق في أحد أنابيب النفط بالبصرة وكالة خطوة برس.

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