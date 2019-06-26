2019/06/26 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدبي:انتصار رئيس الوزراء بأكمال التشكيلة الوزارية جاء بتأثير قرار المرجعية وضغط الشارع .

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